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Общество

Как минимизировать цифровой след

03 июня 2025 14:59  [63] Общество
Как минимизировать цифровой след

В современном мире каждое отправленное сообщение, каждый клик и просмотр сайта оставляют след в цифровом пространстве – а значит, несут в себе определенную информацию о вас и ваших предпочтениях. Руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности МегаФона Демид Балашов поделился основными правилами, которые помогут уменьшить цифровой след.

Российские пользователи всё чаще задумываются о способах минимизации своего цифрового присутствия. По мнению эксперта, первым шагом к защите личных данных должно стать осознанное отношение к информации, которую мы размещаем в сети. Важно понимать, что любая опубликованная фотография, статус или комментарий могут быть использованы не по назначению.

Современные технологии предлагают ряд эффективных инструментов для защиты информации о себе. Эксперт рекомендует в некоторых случаях включать режим «инкогнито» в браузере, а также не использовать для регистрации на сомнительных ресурсах свою основную почту. Кроме того, не стоит вносить на сайтах данные о себе, если это не требуется для корректного взаимодействия с ними. Не стоит оставлять какие-либо данные о себе на ресурсах, не использующих шифрование – безопасность введенных данных может быть под угрозой.

Законодательство РФ требует от организаций соблюдения строгих правил обработки персональных данных. Эксперт подчеркивает, что необходимо внимательно читать пользовательские соглашения и политику конфиденциальности сервисов, которые мы используем. Также, по мнению специалиста, важно регулярно очищать историю браузера, удалять ненужные файлы cookie и не давать доступ к ним сайтам, для работы которых они не требуются. А где требуются – давать разрешение только на использование обязательных. Кроме того, лучше избегать хранения конфиденциальной информации на облачных сервисах без должного шифрования, а при возможности вообще не хранить никакие файлы в облаках в течение длительного времени.

Особую роль в минимизации цифрового следа играет культура безопасного поведения в сети. Эксперт рекомендует ограничить количество информации, размещаемой в социальных сетях, зайти в настройки конфиденциальности и ограничить видимость своих профилей в соцсетях. Это позволит вам контролировать круг людей, следящих за вашей жизнью в интернете без вашего ведома. Стоит отказаться от использования одного пароля для разных сервисов и регулярно менять их. Сам пароль не должен содержать слова и должен быть достаточно длинным – хотя бы 10-12 символов (цифры, строчные и прописные буквы, специальные символы). Кроме того, использование двухфакторной аутентификации повысит безопасность ваших аккаунтов и предотвратит несанкционированный доступ.

«Обратите внимание на мобильные приложения, которые часто собирают данные о пользователях. Чтобы минимизировать этот риск, следуйте нескольким рекомендациям: удаляйте ненужные приложения, проверяйте их разрешения, ограничивайте сбор необязательных данных. При установке приложений не предоставляйте доступ к данным, которые не являются необходимыми для их функционирования», - напоминает Демид Балашов.

В заключение стоит отметить, что защита цифрового следа – это не разовая акция, а постоянный процесс, требующий внимания и дисциплины. Эксперт уверен: только комплексный подход к безопасности личных данных, сочетающий технические решения и осознанное поведение в сети, может обеспечить надежную защиту в современном цифровом мире.

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Теги:
Мегафон Технологии
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