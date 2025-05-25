Мобильный трафик на ЦИПР взлетел втрое благодаря высокоскоростному 4G Общество

Фото: Кира Мишина

В первый день X юбилейной конференции ЦИПР, проходящей на территории Нижегородской ярмарки, объём интернет-трафика увеличился в три раза по сравнению со среднесуточными показателями мая.

По данным аналитиков компании МегаФон, собранным на основе обезличенной информации с базовых станций, обслуживающих площадку мероприятия, объём переданных данных превысил аналогичный показатель прошлого года на 15%.

Участники форума активно использовали мобильную связь для общения, обмена контентом и ведения трансляций. Около 98% всего трафика пришлось на сеть 4G, где средняя скорость передачи данных составила порядка 20 Мбит/с, а максимальная достигала 70 Мбит/с.

Такая скорость позволяет без задержек пользоваться мессенджерами, отправлять фотографии и видео, а также совершать звонки по технологии VoLTE — с моментальным соединением и высоким качеством звука. Доля таких вызовов в первый день форума составила около 70%.

Наиболее высокие скорости мобильного интернета зафиксированы на самой Нижегородской ярмарке, а также вблизи Московского вокзала и на улице Акимова. Эти зоны остаются лидерами по качеству связи в городе.

Добиться таких показателей удалось благодаря постоянному развитию телекоммуникационной инфраструктуры. В частности, в Канавинском районе в прошлом году были модернизированы несколько объектов связи и установлены новые базовые станции — в том числе рядом с метро "Стрелка" и строящейся Ледовой ареной.