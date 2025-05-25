В Госдуме предложили ввести единый ГОСТ на продукты

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В Государственной Думе предложили установить единый государственный стандарт (ГОСТ) для продуктов питания. Экономист Николай Кульбака, кандидат экономических наук, в интервью для телеканала "360" высказал мнение о перспективах этой инициативы.
По его словам, на данный момент это скорее информационная кампания, привлекающая внимание СМИ. Журналисты активно обсуждают эту тему несколько дней, но, вероятно, вскоре интерес к ней угаснет. Кульбака считает, что идея не имеет практической ценности и не приведёт к значимым изменениям.
Экономист также отметил, что разработка новых ГОСТов — это длительный процесс, требующий значительных временных и финансовых ресурсов. Он подчеркнул, что возвращение к стандартам, существовавшим в советское время, невозможно из-за значительных изменений в технологиях и ассортименте продукции.
Кульбака добавил, что в России уже существуют эффективные инструменты для контроля качества продуктов. Вместо введения новых стандартов, он предложил сосредоточиться на улучшении работы контролирующих органов, чтобы они более эффективно выявляли и устраняли некачественные товары на рынке.
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