Первая женщина – помощник машиниста электропоездов начала работать в депо Горький-Московский Общество

Первая женщина – помощник машиниста электропоездов Мария Анянова начала работать в депо Горький-Московский после окончания специальных курсов. Освоив профессию за несколько месяцев, она отправилась в свой первый рейс 26 мая по маршруту Нижний Новгород — Ветлужская.

До этого жизнь девушки никак не была связана с железной дорогой. Она получила юридическое образование и работала управляющей в городской сети кафе. По признанию Марии, она захотела кардинально сменить направление. А позже узнала, что её прадед был стрелочником на станции Свеженькая в Мордовии, по стопам которого пошли четверо его сыновей и дочь.

«Я не ищу лёгких путей. Услышала, что женщины теперь тоже могут работать в кабине — и загорелась идеей, – поделилась Мария Анянова. – Во время обучения было очень сложно разобраться во всех технических нюансах. Но, когда пришло время практики, всё в голове встало на свои места. Я благодарна своим наставникам, которые передали мне много знаний и здорово поддерживали».

Сейчас в Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава в должности помощника машиниста электропоезда работают три девушки, ещё две проходят стажировку, после которой смогут отправиться в самостоятельные поездки.

Напомним, что возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. Компания ОАО «РЖД» провела большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и др.