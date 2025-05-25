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Общество

Новый сервис для поиска пропавших людей запустили в России

04 июня 2025 16:39  [87] Общество
Новый сервис для поиска пропавших людей запустили в России

Новый цифровой сервис для поиска пропавших людей "МТС.ГеоПоиск" заработал в России. Его разработала компания МТС совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт". Теперь благодаря такому функционалу можно будет за считанные минуты определить местоположение человека.

Сведения собираются с телефона человека — это данные GPS, Wi-Fi и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса информации. С их помощью и можно определить, где находится пропавший.

При этом информация о нахождении человека автоматически передается сразу после поступления запроса от поисковиков через зашифрованный канал и интерфейс. Так что эти данные в чужие руки не попадут.

"Когда человек пропадает – каждая секунда времени становится бесценной, и телекоммуникационные технологии могут помочь максимально быстро и точно определить его местоположение", – отметила гендиректор компании Инесса Галактионова.

Как рассказывают сами поисковики, ранее они уже пытались получить доступ к местоположению людей, которые попали к экстренную ситуацию. Однако из-за особенностей законодательства сделать это не удалось. Теперь новый инструмент позволит ускорить работу поисковых отрядов и сделать ее эффективнее.

Всего с 2010 года в "ЛизаАлерт" поступило более 300 тысяч заявок на поиск пропавших людей, почти 260 тысяч человек нашли.

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Теги:
МТС пропавшие
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