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Общество

Нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на "Госуслугах"

05 июня 2025 09:23  [102] Общество
Нижегородцы смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища на Госуслугах

Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов объявил о введении нового сервиса на портале "Госуслуги" с поиском адресов бомбоубежищ. Об этом сообщает телеканал "360".

Теперь каждый россиянин сможет найти информацию о расположении ближайшего бомбоубежища прямо в своём личном кабинете на сайте - там появится специальная вкладка. Кликнув на неё, пользователь узнает, к какому убежищу он прикреплён, и куда ему следует направиться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В перспективе в сервис добавят и адреса эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

Система уже была успешно протестирована в Курской и Белгородской областях. По словам Старовойтова, в настоящее время в регионах активно ведётся работа по сбору и систематизации необходимых данных для её запуска. Ожидается, что система будет внедрена по всей стране до конца текущего года.

Напомним, Министерство чрезвычайных ситуаций России планирует провести модернизацию всех убежищ и укрытий на территории страны. На эти цели потребуется 155 миллиардов рублей.

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Теги:
МЧС ЧС Эвакуация
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