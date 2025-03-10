Нижегородское бомбоубежище отремонтируют за 15,3 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

На капитальный ремонт бомбоубежища на территории ГКОУ "Первый санаторный детский дом" выделят более 15,3 млн рублей. Объявление о начале аукциона размещено на сайте госзакупок. Учреждение находится по адресу улица Никиты Рыбакова,14а.

По условиям контракта, подрядчик проведет модернизацию всех видов коммуникаций. Также будет установлено новое электрооборудование и улучшено освещение. Помимо этого, запланирована реконструкция помещения и проверка его герметичности.

Заявки принимаются до 18 марта. Работы должны быть закончены в течение 83 рабочих дней с момента заключения контракта до 30 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, более 571 млн рублей дополнительно выделили на строительство метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.