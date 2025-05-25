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Экономика

10 нижегородских ИТ-компаний презентовали свои разработки потенциальным зарубежным инвесторам в ходе "ЦИПРа"

05 июня 2025 10:53  [75] Экономика
10 нижегородских ИТ-компаний презентовали свои разработки потенциальным зарубежным инвесторам в ходе ЦИПРа

Фото: Никита Духник

4 июня 2025 года на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») прошел финальный демодень международной акселерационной программы Sunrise Accelerator для нижегородских ИТ-компаний. 10 региональных разработчиков презентовали свои проекты потенциальным зарубежным инвесторам.

В мероприятии участвовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Егор Поляков, министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.
Нижегородские ИТ-компании, выступившие с презентациями разработок, прошли обучение в рамках акселератора. К участию в программе были отобраны региональные компании, продукты которых готовы к выходу на рынки страны Ближнего Востока, Азии и Африки (MENA и BRICS). Программа Sunrise Accelerator организована правительством Нижегородской области при поддержке АНО «Горький Тех».

«Для нас развитие ИТ-направления – приоритет. Мы понимаем, что именно цифровые технологии формируют новый уклад экономики, усиливают промышленность, трансформируют госсектор и делают жизнь людей комфортнее. Поэтому мы системно инвестируем в инфраструктуру, создаём программы поддержки, запускаем образовательные инициативы и способствуем выходу компаний на внешние рынки. Особенно важно, что Sunrise Accelerator ориентирован именно на рынки стран Ближнего Востока, Азии и Африки – регионы, где сегодня востребованы эффективные, гибкие и инновационные решения. Уверен, представленные проекты найдут отклик и поддержку», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Питч-сессия проектов прошла на базе молодежного центра «Высота», где каждому участнику программы было дано 1,5-2 минуты для защиты своей идеи.

«Представители 10 наших компаний обучались по интенсивной акселерационной программе, направленной на совершенствование своей продукции и подготовку к выходу на перспективные рынки BRICS и MENA. Среди проектов, например, есть «умные» пункты приема вторичных ресурсов, аналитика коммуникаций, онлайн-тренажеры для преподавания, видеоаналитика для контроля производственных процессов и другие.  Мы рассчитываем, что благодаря таким инициативам нижегородские технологии, продукты и идеи будут активнее продвигаться на международном уровне», –черкнул заместитель губернатора Егор Поляков.                

«Обратная связь» от аудитории поступала в интерактивной форме. Приглашенные гости могли обозначить свое отношение к проекту двумя символами: «сердце» выражало положительную реакцию и интерес, а «монета» свидетельствовала о признании инвестиционной привлекательности и готовности обсудить потенциальное сотрудничество.

По словам Александра Синелобова, участие в программе Sunrise Accelerator само по себе позволяет участникам акселератора получить ценный опыт, улучшить продукт и получить «обратную связь» от международного экспертного сообщества.

«Сегодня нижегородские продукты уже представлены на зарубежных рынках. А те компании, которые только готовятся к международному выходу, вызывают устойчивый интерес со стороны иностранных партнеров. Уверены, что площадка «ЦИПРа» станет для кого-то важным шагом вперед и позволит начать предметный диалог о сотрудничестве с зарубежными инвесторами. Мы создаем все условия, чтобы Нижегородская область оставалась точкой притяжения для высоких технологий и глобального диалога в сфере ИТ», – подчеркнул министр. 

«Каждый участник нашей программы проделал огромную работу, и сегодня мы видим результат – сильные, проработанные проекты с высоким потенциалом масштабирования. Хочу поблагодарить команды за настойчивость и профессионализм, а правительство Нижегородской области – за системную поддержку технологического предпринимательства. Такие программы, как Sunrise Accelerator, и такие крупные площадки, как «ЦИПР», играют ключевую роль в развитии инновационной экосистемы региона и формировании нового технологического будущего России», – рассказал директор экспортного акселератора Нижегородской области «Sunrise Accelerator» Андрей Непрель.

Напомним, что X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.
Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

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Теги:
IT-специалисты Международное сотрудничество ЦИПР
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