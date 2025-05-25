Сырое молоко с антибиотиком нашли в Нижегородской области

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили нарушение в составе молока в рамках исследований, проведённых по линии сверхгосударственного задания.
Специалисты проверяли образец под названием "Молоко коровье сырое обр. 2". В результате анализа было зафиксировано превышение допустимого уровня содержания антибиотика сульфаметазина.
Исследования проводились в период с 29 мая по 4 июня 2025 года. Все данные занесены в автоматизированную систему "ВЕСТА" и переданы заказчику для дальнейшего реагирования.
Сульфаметазин относится к группе сульфаниламидов и широко применяется в ветеринарии для лечения и профилактики инфекций у сельскохозяйственных животных. Однако его наличие в молоке вызывает серьёзные опасения у специалистов в области здравоохранения.
Потенциальные риски потребления молока с остатками сульфаметазина включают:
Результаты исследования подлежат обязательному контролю и могут стать основанием для дополнительных проверок продукции.
Ранее сообщалось, что пять партий зараженных фруктов и овощей выявили в Нижегородской области.
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