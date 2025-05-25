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Общество

Сырое молоко с антибиотиком нашли в Нижегородской области

05 июня 2025 12:44  [229] Общество
Сырое молоко с антибиотиком нашли в Нижегородской области

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили нарушение в составе молока в рамках исследований, проведённых по линии сверхгосударственного задания.

Специалисты проверяли образец под названием "Молоко коровье сырое обр. 2". В результате анализа было зафиксировано превышение допустимого уровня содержания антибиотика сульфаметазина.

Исследования проводились в период с 29 мая по 4 июня 2025 года. Все данные занесены в автоматизированную систему "ВЕСТА" и переданы заказчику для дальнейшего реагирования.
Сульфаметазин относится к группе сульфаниламидов и широко применяется в ветеринарии для лечения и профилактики инфекций у сельскохозяйственных животных. Однако его наличие в молоке вызывает серьёзные опасения у специалистов в области здравоохранения.

Потенциальные риски потребления молока с остатками сульфаметазина включают:

  • развитие устойчивости к антибиотикам, что делает лечение инфекций менее эффективным;
  • аллергические реакции у людей с индивидуальной чувствительностью;
  • возможные нарушения кроветворения при длительном употреблении — включая анемию, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов;
  • нагрузку на печень и почки, приводящую к их функциональным сбоям;
  • риск врождённых аномалий у плода, если такое молоко употребляет беременная женщина.

Результаты исследования подлежат обязательному контролю и могут стать основанием для дополнительных проверок продукции.

Ранее сообщалось, что пять партий зараженных фруктов и овощей выявили в Нижегородской области.

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Теги:
Исследование Продовольствие Россельхознадзор
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