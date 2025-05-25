Сырое молоко с антибиотиком нашли в Нижегородской области Общество

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили нарушение в составе молока в рамках исследований, проведённых по линии сверхгосударственного задания.

Специалисты проверяли образец под названием "Молоко коровье сырое обр. 2". В результате анализа было зафиксировано превышение допустимого уровня содержания антибиотика сульфаметазина.

Исследования проводились в период с 29 мая по 4 июня 2025 года. Все данные занесены в автоматизированную систему "ВЕСТА" и переданы заказчику для дальнейшего реагирования.

Сульфаметазин относится к группе сульфаниламидов и широко применяется в ветеринарии для лечения и профилактики инфекций у сельскохозяйственных животных. Однако его наличие в молоке вызывает серьёзные опасения у специалистов в области здравоохранения.

Потенциальные риски потребления молока с остатками сульфаметазина включают:

развитие устойчивости к антибиотикам, что делает лечение инфекций менее эффективным;

аллергические реакции у людей с индивидуальной чувствительностью;

возможные нарушения кроветворения при длительном употреблении — включая анемию, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов;

нагрузку на печень и почки, приводящую к их функциональным сбоям;

риск врождённых аномалий у плода, если такое молоко употребляет беременная женщина.

Результаты исследования подлежат обязательному контролю и могут стать основанием для дополнительных проверок продукции.

Ранее сообщалось, что пять партий зараженных фруктов и овощей выявили в Нижегородской области.