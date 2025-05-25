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Общество

Форум "Сильные идеи для нового времени" получил почти 35 тысяч предложений о развитии страны

05 июня 2025 15:18  [105] Общество
Форум Сильные идеи для нового времени получил почти 35 тысяч предложений о развитии страны

Более 35 000 инициатив поступило на форум "Сильные идеи для нового времени" в 2025 году. Это рекордное число предложений, превысившее показатели прошлого года, когда на платформу было подано 30,7 тысячи проектов. Сбор заявок завершился 1 июня.

Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Все предложения принимались на крауд-платформе "идея.росконгресс.рф", где зарегистрировались почти 600 тысяч пользователей.

Наибольшее количество идей связано с социальной сферой. Среди них — инициативы по популяризации здорового образа жизни, внедрению современных технологий в социальную инфраструктуру, а также проекты, направленные на поддержку семей, молодежи и участников СВО с их близкими.

Особое внимание участники уделили вопросам подготовки к семейной жизни, возрождению сельских территорий и повышению рождаемости. Отдельный блок предложений касается поддержки многодетных семей и создания условий для устойчивого развития регионов.

По словам главы оргкомитета форума, заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина, с каждым годом интерес к форуму растёт, поскольку участники видят реальную поддержку со стороны организаторов и партнёров.

"Многие инициативы, которые начинались как локальные проекты, со временем становятся масштабными федеральными программами. Это подтверждают результаты прошлых лет. То же самое касается и конкурса брендов — он даёт региональным компаниям инструменты для роста", — отметил Орешкин.

В 2025 году участники направляли идеи не только из всех регионов России, но и из-за рубежа. Предложения поступили из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Китая, США, Индии и Эфиопии. В числе самых активных регионов — Башкортостан, Нижегородская и Саратовская области, Москва и Мордовия.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что форум стал отражением актуальных общественных запросов.

"Здоровье, технологии и семья — ключевые темы, которые волнуют россиян. Персонализированная медицина, цифровое образование и семейные инициативы отвечают на стремление к качеству жизни и сохранению ценностей. Это сочетание инноваций и традиций делает идеи действительно перспективными", — заявила Чупшева.

Третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших" также побил рекорд. В 2025 году на участие в нём подано 14,2 тысячи заявок. Самыми популярными направлениями стали "Продукты питания", "Потребительские товары" и "Креатив". Лидерами по числу заявок стали Башкортостан (2,4 тыс.), Татарстан (1,6 тыс.) и Москва (996).

После завершения приёма заявок началась экспертная оценка проектов. Финалисты и победители будут определены в каждой номинации. Они получат призы от партнёров и спонсоров конкурса, а также поддержку в виде образовательных программ, продвижения бренда и деловых связей.

Все идеи, представленные на форум, пройдут профессиональную экспертизу. Лучшие из них попадут в итоговые списки, которые будут презентованы руководству страны во время очной части форума.

Около тысячи проектов ежегодно получают поддержку от организаторов, региональных властей и партнёров форума. В 2025 году мероприятие и церемония награждения победителей конкурса брендов пройдут в Москве с 15 по 17 июля.

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Теги:
АСИ Креактивные индустрии Социальные проекты
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