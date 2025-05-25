Евгений Люлин принял участие в X конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

«ИТ-отрасль России стала самым ярким примером эффективного импортозамещения. За три года, когда Запад начал нас душить санкциями, разработка отечественных ИТ-продуктов удвоилась. Сегодня в отрасли трудится 1 миллион специалистов, а ежегодный объем продаж переваливает за 3 триллиона рублей! Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками ЦИПР – конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+).

ЦИПР стал самой авторитетной площадкой, где власть и бизнес напрямую общаются по теме цифровизации. Многие прямо в Гербовом зале передавали свои предложения лично в руки Денису Мантурову – без формальностей. И это лучше всего объясняет, почему на каждый бюджетный рубль вложений в ИТ сегодня приходится 7 рублей частных инвестиций. Ведущие госкорпорации, металлургия, банки, транспорт, нефтегазовая отрасль, энергетика, строительство, коммуникации применяют отечественные ИТ-решения. Еще недавно это казалось невозможным, а сегодня каждая вторая программа для цифрового проектирования – российская!", - написал в своих социальных сетях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, который принял участие в 10-й юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Проблемы тоже есть. Многое получается дороже, чем рассчитывали. «Тяжелые» ИТ-продукты приходится внедрять на базе межотраслевой кооперации. Но государство активно помогает. Только представьте: налоговые льготы даём и производителям, и покупателям российского софта! Такой подход вселяет уверенность в успехе. Кстати, советую всем заглянуть на ярмарку в павильон «Нижний 2035», чтобы увидеть ИТ-квартал, кампус «Неймарк», цифровые решения на базе искусственного интеллекта. Нижегородский вклад в общее дело создания цифрового будущего очень весом, и мы можем им гордиться», - отметил Евгений Люлин.