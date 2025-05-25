Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
05 июня 2025 17:38  [60] Евгений Люлин принял участие в X конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде
05 июня 2025 16:18  [110] Нижегородская область укрепляет цифровые и межрегиональные связи с Киргизией на "ЦИПРе"
05 июня 2025 12:24  [138] "Единая Россия" запустила очное обучение участников проекта "ПолитСтарт"
05 июня 2025 10:17  [187] Никитин предложил внедрить ЭКГ-рейтинг устойчивого развития для всех регионов России
04 июня 2025 20:00  [388] Григоренко: ИТ-сектор усилил позиции и принес 6% в экономику России
04 июня 2025 16:58  [451] 14 иностранцев получили в Нижнем Новгороде разрешения на проживание в РФ
03 июня 2025 18:50  [522] Минтранс одобрил выделение средств на пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде
03 июня 2025 12:13  [529] Мишустин поддержал развитие ИТ-экосистемы в Нижегородской области
03 июня 2025 12:02  [471] Госдума усиливает меры против нелегальной миграции: депутаты и силовики действуют совместно
03 июня 2025 09:35  [822] Михаил Мишустин выступит на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
Политика

Евгений Люлин принял участие в X конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде

05 июня 2025 17:38  [60] Политика
Евгений Люлин принял участие в X конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ЗС НО

«ИТ-отрасль России стала самым ярким примером эффективного импортозамещения. За три года, когда Запад начал нас душить санкциями, разработка отечественных ИТ-продуктов удвоилась. Сегодня в отрасли трудится 1 миллион специалистов, а ежегодный объем продаж переваливает за 3 триллиона рублей! Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками ЦИПР – конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+).

ЦИПР стал самой авторитетной площадкой, где власть и бизнес напрямую общаются по теме цифровизации. Многие прямо в Гербовом зале передавали свои предложения лично в руки Денису Мантурову – без формальностей. И это лучше всего объясняет, почему на каждый бюджетный рубль вложений в ИТ сегодня приходится 7 рублей частных инвестиций. Ведущие госкорпорации, металлургия, банки, транспорт, нефтегазовая отрасль, энергетика, строительство, коммуникации применяют отечественные ИТ-решения. Еще недавно это казалось невозможным, а сегодня каждая вторая программа для цифрового проектирования – российская!", - написал в своих социальных сетях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, который принял участие в 10-й юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Проблемы тоже есть. Многое получается дороже, чем рассчитывали. «Тяжелые» ИТ-продукты приходится внедрять на базе межотраслевой кооперации. Но государство активно помогает. Только представьте: налоговые льготы даём и производителям, и покупателям российского софта! Такой подход вселяет уверенность в успехе. Кстати, советую всем заглянуть на ярмарку в павильон «Нижний 2035», чтобы увидеть ИТ-квартал, кампус «Неймарк», цифровые решения на базе искусственного интеллекта. Нижегородский вклад в общее дело создания цифрового будущего очень весом, и мы можем им гордиться», - отметил Евгений Люлин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание ЦИПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных