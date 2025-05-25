Экс-спикер нижегородской думы Барыкин объявлен в федеральный розыск Происшествия

Фото: сайт думы Нижнего Новгорода

Бывший председатель думы Нижнего Новгорода и гендиректор АО "Завод Красный якорь" Дмитрий Барыкин объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

Согласно данным ведомства, уроженец Республики Узбекистан разыскивается в рамках уголовного дела. Основанием для розыска указана статья УК РФ, а регионом розыска значится Московская область.

В базе данных Тверского районного суда Москвы также размещено уведомление о том, что 6 июня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении Барыкина меры пресечения в виде заключения под стражу. Он проходит по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество", предусматривающей ответственность за особо крупный ущерб.

Напомним, что Барыкин возглавлял гордуму с 2018 по 2020 год. Затем он руководил заводом "Красный якорь".

Кстати, это не первый экс-председатель городского парламента, ставший фигурантом уголовного дела. Так, в 2019 году Олег Сорокин получил 10 лет за взяточничество, превышение полномочий и участие в похищении человека. Думой он руководил с 2010 по 2015 год. А сейчас под следствием находится спикер нижегородской думы 2020-2024 годов Олег Лавричев, который до этого руководил Арзамасским приборостроительным заводом. Его судят за мошенничество и многомиллионную растрату.