Олег Лавричев отверг обвинения в многомиллионной растрате Происшествия

В городском суде Арзамаса 28 мая продолжился судебный процесс по делу Олега Лавричева — бывшего председателя думы Нижнего Новгорода и экс-генерального директора Арзамасского приборостроительного завода.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", Лавричева обвиняют в растрате, мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации имущества, добытого преступным путем.

По версии следствия, медицинское оборудование, принадлежащее заводу, незаконно оказалось в частной клинике, связанной с супругой Лавричева. Кроме того, как полагают правоохранители, недвижимость и земельные участки, принадлежавшие АПЗ, были проданы по заниженной цене компаниям, аффилированным с обвиняемым. Общий ущерб от действий экс-руководителя завода оценивается более чем в 60 млн рублей.

Соучастницей в деле проходит бывший руководитель юридического отдела завода Светлана Смирнова. Она признала свою вину и сотрудничает со следствием.

Сам Лавричев в суде отверг обвинения в растрате и легализации имущества, полученного нелегально. Что касается обвинений в мошенничестве, то подсудимый по этому эпизоду продолжает обсуждать стратегию защиты с адвокатами.

Выступая в суде, начальник службы безопасности АПЗ заявил, что именно он стал инициатором возбуждения дела против Лавричева. По его словам, главной целью было обеспечение экономической стабильности и защита интересов предприятия.

На следующих заседаниях планируется допрос новых свидетелей, чьи показания могут повлиять на ход дела.

Олега Лавричева арестовали в апреле 2024 года по обвинению в растрате. В мае 2024 года спикер нижегородской думы добровольно написал заявление о сложении полномочий. Срок содержания под стражей для Лавричева с момента ареста судом неоднократно продлялся.