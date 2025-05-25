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Общество

Нижегородская область заняла 2 место в рейтинге по реализации молодежной политики

05 июня 2025 18:24  [110] Общество
Нижегородская область заняла 2 место в рейтинге по реализации молодежной политики

Нижегородская область заняла второе место в ежегодном всероссийском мониторинге эффективности реализации молодежной политики за 2024 год. Регион улучшил результат по сравнению с прошлым годом, поднявшись с третьей на вторую позицию.

Итоги мониторинга подвели 5 июня в Омске на семинаре-совещании с участием региональных министров и руководителей отделений Движения Первых. Нижегородская область оценивалась в группе X — субъекты с численностью молодого населения свыше 500 тысяч человек.

Рейтинг составляется на основе анализа работы регионов по различным направлениям: развитие инфраструктуры, поддержка добровольчества, вовлечение в молодёжные объединения и туризм, помощь молодым семьям, образовательные и предпринимательские инициативы. Также учитывается участие молодёжи в окружных и всероссийских форумах Росмолодёжи.

Министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева подчеркнула, что достигнутый результат — это итог системной и совместной работы всей команды. Она отметила, что за ростом показателей стоит вклад не только сотрудников, но и самих молодых людей — активных и неравнодушных.

Среди ключевых достижений — высокая результативность в грантовой сфере. В 2024 году 170 молодых нижегородцев выиграли федеральные гранты на общую сумму 118 миллионов рублей. Регион также стал лидером в добровольческой деятельности: он шесть раз становился победителем конкурса "Регион добрых дел" и за последние годы получил более 7,5 млн рублей на развитие волонтёрства.

Одним из направлений, оказавших влияние на рейтинг, стало развитие молодежной инфраструктуры. Только за последний год в области открылись четыре новых молодёжных центра — в Дзержинске, Спасском, Ветлуге и на Бору.

Отмечены были также образовательные инициативы региона — как для молодых людей, так и для специалистов, работающих с молодежью в муниципалитетах. Влияла и работа в медиасреде: умение доносить информацию до целевых аудиторий стало важным фактором оценки.

Отдельное признание Нижегородская область получила в рамках всероссийского проекта "Регион для молодых". По итогам отбора область получила субсидию в размере более 115 миллионов рублей на реализацию программы комплексного развития молодежной политики.

В семинаре-совещании, который продлится до 8 июня, регион представляют министр молодежной политики Светлана Ануфриева и председатель Совета нижегородского отделения Движения Первых Вячеслав Амосов.

В первый день мероприятия участников поприветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. С докладом "Молодёжная политика 2025–2030 годы" выступил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В ходе работы собравшиеся определят приоритетные направления до 2030 года, обсудят реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети" и проведут практические сессии по обмену региональным опытом. Ключевым событием станет заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Молодёжь и дети".

Справка:

Мониторинг эффективности молодёжной политики оценивает регионы по ряду критериев, включая выполнение ключевых показателей и участие в проектах Росмолодёжи. Субъекты разделены на три группы в зависимости от численности молодого населения:

группа X — более 500 тыс. человек;
группа Y — от 200 до 500 тыс.;
группа Z — менее 200 тыс.

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Теги:
Молодежь Нацпроект Рейтинг
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