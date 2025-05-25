Участники "Школы мэров" готовятся к внедрению новых управленческих практик Политика

Фото: varmsu.ru

Участники третьего и четвертого потоков программы развития муниципального кадрового резерва "Школа мэров", организованной Высшей школой государственного управления Президентской академии, завершили обучение и получили дипломы. Финальный очный модуль прошел с 2 по 5 июня в Мастерской управления "Сенеж" на базе платформы "Россия – страна возможностей".

Инициатива реализована по поручению Президента России Владимира Путина и проводится при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

По словам Ирины Гусевой, сопредседателя ВАРМСУ и члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, программа отвечает на актуальные вызовы времени.

"В условиях стремительных изменений и цифровой трансформации перед главами муниципалитетов встает задача постоянного роста, поиска инновационных решений и развития лидерских качеств. Проект стал для многих стартовой площадкой, открывшей путь к эффективному управлению и улучшению качества жизни в регионах", – подчеркнула она.

Образовательный курс охватил 160 слушателей в возрасте от 26 до 60 лет из 82 субъектов Российской Федерации. В рамках обучения участники прошли выездные практические модули в десяти регионах страны, включая Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Новгородскую, Самарскую и Московскую области, Югру, Чечню, Республику Саха (Якутия) и Москву.

Цель таких поездок – изучение и адаптация передовых региональных практик для последующего применения в муниципалитетах, которые представляют участники программы.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что программа стала ответом на запросы муниципального сообщества, озвученные главе государства.

"Мы видим, как важно не просто обучить, а дать возможность внедрить полученные знания. Курс ориентирован на практику, на решение конкретных задач, с которыми ежедневно сталкиваются местные власти. Это вклад в повышение качества жизни граждан", – отметил он.

Среди выпускников – глава Краснобаковского округа Нижегородской области Антон Быков. Он поделился впечатлениями от участия в программе.

"Для меня это был важный этап. Мы не только изучали лучшие практики, но и обменивались опытом с коллегами со всей страны. Благодарю губернатора Глеба Никитина за поддержку и организаторов – ВШГУ и ВАРМСУ – за высокий уровень подготовки и вклад в развитие наших территорий", – рассказал Быков.

Программа "Школа мэров" продолжает формировать новое поколение профессиональных управленцев, способных эффективно отвечать на вызовы времени и развивать свои муниципалитеты.

Ранее сообщалось, что в число первых выпускников "Школы мэров" вошли двое нижегородцев.