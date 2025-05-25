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Экономика

Уголовное дело Дмитрия Барыкина не связано с "Красным якорем"

06 июня 2025 11:10  [108] Экономика
Уголовное дело Дмитрия Барыкина не связано с Красным якорем

Фото: сайт думы Нижнего Новгорода

АО "Завод Красный Якорь" официально опровергло связь между возбужденным уголовным делом и деятельностью предприятия или его генерального директора Дмитрия Барыкина.

В комментарии, предоставленном редакции НИА "Нижний Новгород", представители компании подчеркнули, что правоохранительные органы не предъявляли предприятию никаких претензий.

"Никаких правовых претензий к деятельности "Завод Красный Якорь" у правоохранительных органов нет. Предприятие работает в обычном режиме", — заявили на заводе.

Ранее стало известно, что Дмитрий Барыкин, занимающий пост генерального директора АО "Завод Красный Якорь" и ранее возглавлявший думу Нижнего Новгорода, объявлен в федеральный розыск. По предварительным данным, его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Сообщалось также, что МВД разыскивает экс-директора нижегородского "ГУММиД" Андрея Левдикова.

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Теги:
Дмитрий Барыкин Завод Уголовное дело
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