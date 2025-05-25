Уголовное дело Дмитрия Барыкина не связано с "Красным якорем" Экономика

Фото: сайт думы Нижнего Новгорода

АО "Завод Красный Якорь" официально опровергло связь между возбужденным уголовным делом и деятельностью предприятия или его генерального директора Дмитрия Барыкина.

В комментарии, предоставленном редакции НИА "Нижний Новгород", представители компании подчеркнули, что правоохранительные органы не предъявляли предприятию никаких претензий.

"Никаких правовых претензий к деятельности "Завод Красный Якорь" у правоохранительных органов нет. Предприятие работает в обычном режиме", — заявили на заводе.

Ранее стало известно, что Дмитрий Барыкин, занимающий пост генерального директора АО "Завод Красный Якорь" и ранее возглавлявший думу Нижнего Новгорода, объявлен в федеральный розыск. По предварительным данным, его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Сообщалось также, что МВД разыскивает экс-директора нижегородского "ГУММиД" Андрея Левдикова.