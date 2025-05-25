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Происшествия

Бывший и.о. директора "Нижегородстройзаказчика" получил 3 года колонии за взятки

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Бывший и.о. директора Нижегородстройзаказчика получил 3 года колонии за взятки

Нижегородский районный суд вынес приговор в отношении Александра Миняева, занимавшего должность исполняющего обязанности директора ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик". Он признан виновным в получении взяток в крупном размере, что квалифицируется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, с января 2021 года по февраль 2024 года Миняев неоднократно получал денежные вознаграждения от представителей ООО "ВМСК-Строй". Взамен он способствовал заключению муниципального контракта на строительство школы на 600 мест в городе Семёнов Нижегородской области, а также обеспечивал подписание актов выполненных работ.
Суммарно от этой компании Миняев получил более 1,5 млн рублей.

Кроме того, в мае 2023 года он принял взятку в размере 180 тысяч рублей от ООО "Нижегородстройпроект". Деньги передавались за быстрое рассмотрение и согласование документов, связанных с дополнительным соглашением к контракту на строительство спортивного зала для художественной гимнастики в городе Заволжье.

Суд назначил бывшему руководителю наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородского СИЗО попался на взятке за передачу телефонов и сигарет.

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Теги:
Взятки Приговор Семенов
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