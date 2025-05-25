Активисты Молодежного совета АПЗ плетут маскировочные сети для СВО Общество

Активисты Молодежного совета АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" плетут маскировочные сети. Инициатор благотворительной акции – специалист по договорной работе отдела сбыта Екатерина Цыганова.

"О плетении маскировочных сетей я узнала несколько лет назад и не задумываясь присоединилась к городским волонтерам, – рассказывает Екатерина. – Потом предложила Молодежному совету тоже внести свой вклад в поддержку бойцов, многие согласились. Собираемся несколько раз в неделю в фойе ДК "Ритм".

Молодые приборостроители уже сплели шесть масксетей. Плетут и по простым схемам, и с узорами, благодаря которым она получается пушистой и объемной.

Сплетенные сети передают волонтерам команды "Зов Арзамаса" (руководитель Дмитрий Войкин), которые отправляют их на передовую.

Алексей Козлов, слесарь МСР цеха №56:

"У меня знакомые на СВО. Хочу тоже помочь им и всем нашим бойцам, которые находятся в зоне боевых действий".

Иван Антонов, начальник отдела ОКС:

"Маскировочные сети требуются на фронте всегда и в большом количестве, поэтому я постоянный волонтер этой акции. Плетение сетей довольно кропотливое занятие, ведь необходимо маскировать каждую ячейку сетки, вплетая длинные полоски цвета хаки. Но этим мы тоже приближаем победу".

Текст: Юлия Фролова. Фото Екатерины Цыгановой