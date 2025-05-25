Пожар произошел на битумном заводе в Кстовском районе Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

На промышленной площадке предприятия по производству битума в Кстовском районе произошел пожар. Как сообщили в областной прокуратуре, в настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств инцидента.

Для оценки ситуации на место происшествия прибыл городской прокурор Кстова Олег Купцов.

Прокуратура района осуществляет надзор за работой экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий возгорания.

В МЧС уточнили, что на территории промышленного предприятия в населенном пункте Опалиха (территория Промзоны) горит емкость с битумом. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что вечером 2 июня на территории ПАО "ЗМЗ" в городе Заволжье произошёл пожар, в результате которого пострадал один из сотрудников предприятия.