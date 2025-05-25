Пожар на заводе в Заволжье: один сотрудник госпитализирован с ожогами

Поздним вечером 2 июня на территории ПАО "ЗМЗ" в городе Заволжье произошёл пожар, в результате которого пострадал один из сотрудников предприятия.
По информации Государственной инспекции труда по Нижегородской области, возгорание произошло во время производственных работ — загорелся грузовик, перевозивший химическое вещество. В результате инцидента работник получил ожоги 10% поверхности тела и был госпитализирован.
Как сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар к часу ночи 3 июня.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Госинспекция труда ожидает официального извещения от работодателя и медицинского учреждения.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Чкаловском районе сгорели три дома и пострадала женщина.
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