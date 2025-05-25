Пожарный поезд отправился на тушение крупного возгорания битумной установки в Кстове

Фото:
В Кстовском муниципальном округе продолжается ликвидация пожара на промышленной площадке. По уточнённым данным, горит установка по производству битума объёмом 200 кубометров. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Для борьбы с огнём привлечены значительные силы. В тушении задействованы более 70 человек, а также 26 единиц техники.
К месту происшествия прибыл пожарный поезд со станции Зелецино. Специализированный состав используется для подачи большого объёма воды и охлаждения оборудования, что особенно важно при возгорании горюче-смазочных материалов.
Работы по ликвидации продолжаются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось о возгорании на заводе емкости с битумом с разлитием жидкости. Прокуратура области взяла на контроль выяснение всех обстоятельств возгорания.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+