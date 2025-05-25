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Общество

Кардиолога из Нижнего Новгорода эвакуировали после теракта под Брянском

08 июня 2025 11:04  [59] Общество
Кардиолога из Нижнего Новгорода эвакуировали после теракта под Брянском

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Пострадавшую в результате теракта на железной дороге в Брянской области жительницу Нижегородской области доставили на лечение в Нижний Новгород. Об этом сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

По его словам, женщина является врачом-кардиологом и работает в гериатрическом центре Нижнего Новгорода. После трагедии она находилась на лечении в одном из медицинских учреждений Брянска.

Как уточнил Никонов, транспортировка двух пострадавших, включая кардиолога, была проведена с участием двух реанимобилей центра медицины катастроф Нижегородской области и НОКБ имени Н.А. Семашко. Сейчас женщина продолжит лечение в областной больнице.

Напомним, вечером 31 мая на перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошёл теракт. В результате подрыва обрушился автомобильный мост, под которым в тот момент проходил пассажирский поезд № 86 Климово — Москва.

Состав столкнулся с обломками конструкции, из-за чего несколько вагонов сошли с рельсов. Погибли семь человек, 127 получили ранения. Среди пострадавших оказалась и нижегородская кардиолог. Её имя не разглашается.

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Теги:
Врачи Здоровье Терроризм
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