Врач из Нижнего Новгорода пострадала при теракте в Брянской области Происшествия

Фото: t.me/avbogomaz

Жительница Нижнего Новгорода оказалась среди пострадавших в результате теракта в Брянской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Нижегородка, работающая кардиологом в больнице, в момент происшествия находилась в зоне инцидента.

Сейчас пострадавшая проходит лечение в одном из медучреждений Брянска. По словам врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Губернатор сообщил, что вместе с еще одной пострадавшей они вышли на связь с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что в результате подрыва опор железнодорожного моста на перегоне Выгоничи — Пильшино произошло его обрушение. Обломки конструкции рухнули на проходивший под мостом поезд.

Ранее сообщалось, что электромонтер на Бору во время работы получил тяжелые травмы при падении с лестницы.