Врач из Нижнего Новгорода пострадала при теракте в Брянской области

Фото:
Жительница Нижнего Новгорода оказалась среди пострадавших в результате теракта в Брянской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Нижегородка, работающая кардиологом в больнице, в момент происшествия находилась в зоне инцидента.
Сейчас пострадавшая проходит лечение в одном из медучреждений Брянска. По словам врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Губернатор сообщил, что вместе с еще одной пострадавшей они вышли на связь с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что в результате подрыва опор железнодорожного моста на перегоне Выгоничи — Пильшино произошло его обрушение. Обломки конструкции рухнули на проходивший под мостом поезд.
Ранее сообщалось, что электромонтер на Бору во время работы получил тяжелые травмы при падении с лестницы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+