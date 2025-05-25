30-градусная жара и затяжные дожди идут в Нижний Новгород Общество

Предстоящая неделя начнется с невыносимой 30-градусной жары, но затем в Нижний Новгород придут дожди, а с ними и легкое похолодание. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 9 июня, днем воздух прогреется до +32 градусов. На небе не будет ни облачка. Ветер подует с юга со скоростью 7 метров в секунду. Ночью станет прохладнее, но ненамного. По прогнозу столбики термометров опустятся до +22 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4 м/с.

Во вторник, 10 июня, прогнозируется малооблачная погода с максимальной температурой воздуха +22 градуса. Ночью столбики опустятся до +15 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, его порывы составят 3-4 м/с.

В среду, 11 июня, нижегородцев ждет до +23 градусов. Причем днем синоптики обещают облачную погоду. Ветер подует с запада со скоростью 3 м/с. А ночью ожидается +16 градусов. Ветер сменит направление: подует с севера со скоростью 1 м/с.

В четверг, 12 июня, в Нижнем Новгороде будет пасмурно, а во второй половине дня прогнозируется дождь. Максимальная температура воздуха составит +23 градуса. Днем ветер подует с востока со скоростью 3 м/с. Ночью похолодает до +16 градусов. Порывы северного ветра будут достигать 2 м/с.

В пятницу, 13 июня, весь день будет лить дождь. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью по прогнозу +15 градусов. Порывы северо-западного ветра составят 2 м/с.

Выходные будут прохладными и дождливыми. В субботу, 14 июня, нижегородцам обещают до +19 градусов тепла и северо-западный ветер. Дождь будет преимущественно идти в дневные и вечерние часы. А в воскресенье, 15 июня, осадки прогнозируется с самого утра. Днем будет до +18 градусов, ветер западный, 3 м/с. Ночью похолодает до +13 градусов. Ветер западный, 2 м/с.

Напомним, что нижегородцев, как и всех жителей России, ждет короткая рабочая неделя с 9 по 11 июня.