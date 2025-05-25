Полиция отыскала водителя, сбившего 78-летнюю женщину в Богородске

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Сотрудники полиции установили личность и задержали водителя, который наехал на пожилую женщину и уехал с места происшествия.
По данным ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел 7 июня во дворе дома №13А на улице Туркова в Богородске. Управляя автомобилем "УАЗ", 18-летний молодой человек двигался задним ходом и допустил наезд на 78-летнюю женщину.
После столкновения водитель не стал дожидаться сотрудников полиции и покинул место аварии.
Правонарушителя удалось найти в тот же день. В отношении него составлены административные материалы. За самовольное оставление места ДТП ему грозит лишение водительских прав сроком до одного года.
Ранее сообщалось о ДТП с погибшим байкером на Борском мосту. На него наехало неустановленное авто, после чего произошло столкновение нескольких транспортных средств. В полиции завели уголовное дело.
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