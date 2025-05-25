Полиция отыскала водителя, сбившего 78-летнюю женщину в Богородске Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Сотрудники полиции установили личность и задержали водителя, который наехал на пожилую женщину и уехал с места происшествия.

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, инцидент произошел 7 июня во дворе дома №13А на улице Туркова в Богородске. Управляя автомобилем "УАЗ", 18-летний молодой человек двигался задним ходом и допустил наезд на 78-летнюю женщину.

После столкновения водитель не стал дожидаться сотрудников полиции и покинул место аварии.

Правонарушителя удалось найти в тот же день. В отношении него составлены административные материалы. За самовольное оставление места ДТП ему грозит лишение водительских прав сроком до одного года.

Ранее сообщалось о ДТП с погибшим байкером на Борском мосту. На него наехало неустановленное авто, после чего произошло столкновение нескольких транспортных средств. В полиции завели уголовное дело.