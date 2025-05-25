ДТП с погибшим байкером на Борском мосту закончилось уголовным делом

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Мотоциклист погиб в жутком ДТП на Борском мосту. Авария произошла в 18:40 7 июня, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По имеющейся информации, неизвестный на неустановленном авто двигался по переправе из Нижнего Новгорода в сторону Бора. При перестроении из правой полосы в среднюю он столкнулся с мотоциклом. От удара байк выкинуло на встречку, прямо под колеса ВАЗа. Отечественное авто также выбросило на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с Porshe.
Мотоциклист скончался на месте, его пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело (статья 264 УК РФ "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств"). Ведется расследование.
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