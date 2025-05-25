Отражена атака 13 украинских беспилотников в Нижегородской области Происшествия

13 беспилотников самолетного типа сбили над Нижегородской область ночью 9 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Столько же БПЛА уничтожено и перехвачено в Курской области. По 9 дронов ликвидировано над Воронежской и Орловской областями, по 2 - в Брянской области и Чувашии. Еще один БПЛА сбили в Белгородской области. Таким образом в общей сложности минувшей ночью отражена атака 49 украинских "птичек".

Напомним, 22 мая обломки БПЛА самолетного типа нашли недалеко от трассы в Варнавинском районе.