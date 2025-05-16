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Происшествия

Обломки беспилотника нашли у автодороги в Варнавинском округе

24 мая 2025 10:17  [43] Происшествия
Обломки беспилотника нашли у автодороги в Варнавинском округе

Фото: Анастасия Назарова

Обломки беспилотника найдены в Варнавинском округе Нижегородской области, сообщили в местной администрации. 

По данным властей, примерно в 19:15 22 мая в дежурную часть поступил сигнал о том, что в 700 метрах от дороги Варнавино - Красные Баки - Белышева возле деревни Ляды лежат обломки БПЛА самолетного типа. 

Территорию, где лежали обломки, оцепили полицейские. На место выехали следователи, МЧСники росгвардейцы, а также сотрудники прокуратуры и администрации. 

В результате падения беспилотника никто не пострадал. Инфраструктура также осталась цела. То, что осталось от сбитого дрона, изъяли для экспертизы. 

Жителям напоминают: при обнаружении обломков беспилотника следует звонить в полицию по каналам связи 102, 112. 

Напомним, 7 мая вражеский беспилотник уничтожили в небе над Кулебаками. Из-за этого местные власти отменили салют и некоторые другие массовые мероприятия на 9 Мая. 

Также сообщалось, что обломки БПЛА рухнули в Павловском районе в конце апреля. В результате в заборе на частной территории появилось несколько дырок. 

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Теги:
беспилотники Варнавинский район
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