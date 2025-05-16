Обломки беспилотника нашли у автодороги в Варнавинском округе

Фото:
Обломки беспилотника найдены в Варнавинском округе Нижегородской области, сообщили в местной администрации.
По данным властей, примерно в 19:15 22 мая в дежурную часть поступил сигнал о том, что в 700 метрах от дороги Варнавино - Красные Баки - Белышева возле деревни Ляды лежат обломки БПЛА самолетного типа.
Территорию, где лежали обломки, оцепили полицейские. На место выехали следователи, МЧСники росгвардейцы, а также сотрудники прокуратуры и администрации.
В результате падения беспилотника никто не пострадал. Инфраструктура также осталась цела. То, что осталось от сбитого дрона, изъяли для экспертизы.
Жителям напоминают: при обнаружении обломков беспилотника следует звонить в полицию по каналам связи 102, 112.
Напомним, 7 мая вражеский беспилотник уничтожили в небе над Кулебаками. Из-за этого местные власти отменили салют и некоторые другие массовые мероприятия на 9 Мая.
Также сообщалось, что обломки БПЛА рухнули в Павловском районе в конце апреля. В результате в заборе на частной территории появилось несколько дырок.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+