Вернувшимся с СВО добровольцам дадут право лечиться в военных медучреждениях

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Участники СВО, завершившие службу по контракту, смогут получать медпомощь в специализированных военно-медицинских учреждениях. Об этом телеканалу "360" сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отметил, что во время службы добровольцы могут получать медицинскую помощь в учреждениях Министерства обороны. Но после завершения контракта они должны обращаться за медицинскими услугами в гражданские больницы и поликлиники, в отличие от военнослужащих, состоящих в штате.
Депутаты уверены, что необходимо обеспечить равенство между кадровыми военными и контрактниками.
Нилов обратил внимание на то, что люди, добровольно участвующие в боевых действиях, могут получить различные повреждения, такие как ранения, травмы и контузии. Эти повреждения имеют свои особенности, поэтому для их лечения рекомендуется обращаться к военным медикам.
Он также отметил, что представители практически всех думских фракций выразили поддержку этой инициативе.
Напомним, раннее правительство и профильный комитет Госдумы одобрили законопроект о том, что родственники добровольцев, участвующих в специальной военной операции, смогут бесплатно добираться до места лечения своих близких и обратно.
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