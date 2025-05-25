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Общество

В Россию из-за антиваксеров масштабно вернулись корь, краснуха и коклюш

09 июня 2025 17:30  [122] Общество
В Россию из-за антиваксеров вернулись массовые корь, краснуха и коклюш

В России наблюдается тревожный рост опасных инфекций, таких как корь, краснуха и коклюш, после длительного периода их искоренения благодаря массовой вакцинации. Основной причиной возвращения стали антиваксеры и необоснованные медотводы. Об этом стало известно из недавнего доклада Роспотребнадзора по эпидемиологическим итогам прошлого года.

Из-за того, что люди не делали прививки, корью заболело более 22 тысяч человек. Среди них почти 70% — дети до года. Четверо непривитых малышей скончались от осложнений. Инфекция крайне заразна, и прививка является единственным эффективным способом защиты. Вакцинация особенно важна для взрослых и детей старше шести лет, которые ранее не были привиты.

Как рассказала телеканалу "360" педиатр-инфекционист Елена Мескина, корь может привести к тяжёлым осложнениям, включая пневмонию, нарушение свертываемости крови, энцефалиты и даже слепоту.

Краснуха, которая не регистрировалась в России 15 лет и которую считали практически исчезнувшей, в 2024 году была выявлена в 25 регионах. Заболевание особенно опасно для беременных, так как может вызвать пороки развития у плода, включая слепоту, поражение центральной нервной системы и сердца. Вакцинация необходима до наступления беременности как для женщин, так и для мужчин, которые могут быть переносчиками инфекции.

Коклюш — это мучительная болезнь, которая особенно тяжело протекает у младенцев, детей до пяти лет, подростков и пожилых людей. В прошлом году коклюш унёс жизни 11 младенцев. Для защиты рекомендуется вакцинация женщин во время беременности, что позволяет передать антитела ребенку и снизить риск тяжёлых форм заболевания. Вакцинация против коклюша также важна для путешественников в Юго-Восточную Азию и Африку.

Болезнь начинается с симптомов, характерных для обычной простуды, но со временем кашель становится всё сильнее и приобретает приступообразный характер. Это приводит к кислородному голоданию организма, что негативно сказывается на работе мозга.

Елена Мескина подчеркнула, что для предотвращения циркуляции инфекций в обществе необходимо достичь высокого уровня вакцинации, не менее 95%. Массовая вакцинация является ключевым фактором в борьбе с эпидемиями.

"Соответственно, меньше людей заболеет, меньше осложнений, меньше последствий, меньше тяжёлых случаев и так далее, и так далее, и так далее. А корь очень хорошо управляется прививкой. Если много случаев, то много непривитых", - заключила эксперт.

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Теги:
Вакцинация Здравоохранение Медицина и здоровье
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