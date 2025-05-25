Работники ГЖД провели открытый урок "Эколята – Молодые защитники природы"

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Работники Горьковской магистрали провели открытый урок «Эколята – Молодые защитники природы» для воспитанников Детской железной дороги Нижнего Новгорода.
Мероприятие организовано Центром охраны окружающей среды Горьковской железной дороги с целью воспитания и формирования у подрастающего поколения экологической культуры и бережного отношения к природе.
В рамках встречи для воспитанников ДЖД была проведена беседа об охране окружающей среды, лекция о раздельном сборе отходов, а также экологическая викторина. Железнодорожники также рассказали об удивительных природных местах Нижегородской области и всей России.
Также открытые уроки для воспитанников Детской железной дороги пройдут во время их летней практики в июле и августе 2025 года.
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