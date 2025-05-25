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Общество

Работники ГЖД провели открытый урок "Эколята – Молодые защитники природы"

10 июня 2025 13:15  [82] Общество
Работники ГЖД провели открытый урок Эколята – Молодые защитники природы

Фото: пресс-служба ГЖД

Работники Горьковской магистрали провели открытый урок «Эколята – Молодые защитники природы» для воспитанников Детской железной дороги Нижнего Новгорода.

Мероприятие организовано Центром охраны окружающей среды Горьковской железной дороги с целью воспитания и формирования у подрастающего поколения экологической культуры и бережного отношения к природе.

В рамках встречи для воспитанников ДЖД была проведена беседа об охране окружающей среды, лекция о раздельном сборе отходов, а также экологическая викторина. Железнодорожники также рассказали об удивительных природных местах Нижегородской области и всей России.

Также открытые уроки для воспитанников Детской железной дороги пройдут во время их летней практики в июле и августе 2025 года.

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Теги:
ГЖД школьники Экология
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