Работники ГЖД провели открытый урок "Эколята – Молодые защитники природы" Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Работники Горьковской магистрали провели открытый урок «Эколята – Молодые защитники природы» для воспитанников Детской железной дороги Нижнего Новгорода.

Мероприятие организовано Центром охраны окружающей среды Горьковской железной дороги с целью воспитания и формирования у подрастающего поколения экологической культуры и бережного отношения к природе.

В рамках встречи для воспитанников ДЖД была проведена беседа об охране окружающей среды, лекция о раздельном сборе отходов, а также экологическая викторина. Железнодорожники также рассказали об удивительных природных местах Нижегородской области и всей России.

Также открытые уроки для воспитанников Детской железной дороги пройдут во время их летней практики в июле и августе 2025 года.