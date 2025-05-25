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Общество

Россиянка подцепила лишай якобы из-за одежды с маркетплейса. Реально ли это?

10 июня 2025 14:33  [93] Общество
Россиянка подцепила лишай якобы из-за одежды с маркетплейса. Реально ли это?

Фото: с сайта pixabаy.com

В соцсетях распространились ролики о девушке, которая якобы заразилась лишаём после примерки шортов с Wildberries. Представители компании заявили, что заражение через одежду невозможно, так как все вещи заворачиваются в индивидуальные упаковки.

Wildberries опросила специалистов, которые подтвердили, что кожные инфекции не передаются через такую одежду из-за временного промежутка между примерками. Компания выразила сожаление, что девушка вводит клиентов в заблуждение, и оставила причины этого на усмотрение её окружения.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с телеканалом "360" прокомментировала, что заражение возможно, если, например, человек с кожным заболеванием примерял шорты, оставил их в магазине - и их сразу после этого надел другой покупатель. Однако она отметила, что такие случаи крайне редки.

По её словам, лишай лечится быстро при правильной терапии. Но врач также предупредила, что через одежду можно заразиться чесоткой - при условии, если на человеке много клещей.

Для снижения риска заражения Егорова рекомендовала надевать под примеряемую одежду колготки или костюм для LPG, который прилегает к телу как вторая кожа.

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Теги:
Инфекция Маркетплейс Торговля
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