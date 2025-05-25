Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июня 2025 18:40  [80] Суд обратил имущество осужденного за взятки Кручинина в доход государства
10 июня 2025 18:35  [72] Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения
10 июня 2025 18:33  [82] Маршруты автобусов изменят из-за нового этапа ремонта на Малой Покровской
10 июня 2025 18:30  [94] 6-километровая пробка парализовала выезд из Нижнего Новгорода в сторону Кстова
10 июня 2025 18:17  [110] 52 нижегородских ОКН могут стать многоквартирными домами
10 июня 2025 17:27  [131] Нижегородцам рассказали, какая погода ожидается в День России
10 июня 2025 17:09  [174] Подрядчик возобновил ремонт Борского моста после вмешательства ГУАД
10 июня 2025 16:02  [130] Новый проект МегаФон в многофункциональных центрах ускорит получение сим-карты
10 июня 2025 16:00  [211] Подрядчики проигнорировали тендер на строительство детсада в Кстовском районе
10 июня 2025 15:59  [85] Молодежный лагерь "Диалог культур" в Нижнем Новгороде собрал более 200 участников
Общество

Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения

10 июня 2025 18:35  [72] Общество
Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения

Фото: минздрав Нижегородской области

В канун Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 15 июня, в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко состоялась церемония награждения лучших работников отрасли. В ходе торжества коллективы 12 государственных учреждений здравоохранения региона и более 30 медицинских работников получили награды за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин поздравил специалистов региональной системы здравоохранения с наступающим праздником, отметив их высокую ответственность и постоянное совершенствование в деле заботы о здоровье и благополучии нижегородцев.

«От имени правительства Нижегородской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника! Этот праздник — дань уважения и глубокая благодарность всем, кто посвятил себя медицине: врачам, медсёстрам, фельдшерам, лаборантам и каждому специалисту, чей ежедневный труд спасает жизни и дарит людям здоровье. Особые слова признательности — медикам, прошедшим через испытания в зоне СВО. Среди вас - те, кто работал под обстрелами, эвакуировал раненых, продолжал лечить в самых сложных условиях. Для нас большая честь и гордость - вручать сегодня награды этим героям», — обратился к медицинским работникам Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора вручил благодарственные письма правительства Нижегородской области коллективам семи госучреждений здравоохранения: Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, Дзержинского перинатального центра, Родильного дома №1 г. Нижнего Новгорода, Нижегородского областного клинического центра фтизиопульмонологии, Научно-исследовательского института - Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Б.А. Королёва, Нижегородского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и Детской городской больницы №17 Нижнего Новгорода.

От имени Законодательного собрания Нижегородской области медицинских работников региона поздравила заместитель председателя областного парламента Людмила Буркова.
«Вы ежедневно стоите на страже здоровья каждого жителя нашей области, проявляя терпение, заботу и внимание ко всем пациентам. Сегодня мы хотим выразить вам искреннюю благодарность за вклад в развитие здравоохранения региона, за вашу добрую душу и золотые руки. Пусть этот праздник станет символом благодарности всех пациентов и коллег, которые ценят ваш труд и восхищаются вашим талантом», — отметила Людмила Буркова.

Она вручила благодарности председателя Законодательного собрания региона еще пяти коллективам учреждений здравоохранения Нижегородской области. Наградами были отмечены Медицинский информационно-аналитический центр, Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Варнавинская, Княгининская и Починковская центральные районные больницы. 

В свою очередь, министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова вручила нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» 20 работникам отрасли. 

Еще пятеро медиков получили почетные грамоты министерства здравоохранения региона «за выполнение особо сложных и важных заданий».

 «Сегодня в Нижегородской области в отрасли здравоохранения трудится почти 60 тысяч медицинских работников, в том числе около 10 тысяч врачей и более 25 тысяч специалистов среднего медперсонала. Безусловно, в этот день хочется сказать слова благодарности всем коллегам. Очень приятно, что наши медики отмечены наградами министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Нижегородской области, Законодательного собрания и, конечно же, грамотами нашего министерства. Мы работаем круглосуточно, сейчас кто-то находится в этом зале, а кто-то - на своем посту, у постели пациента, в операционной, кто-то принимает роды, а кто-то работает в отделении реанимации. И я от всего сердца поздравляю всех с наступающим праздником, желаю мира, здоровья, добра и говорю слова благодарности всем медработникам за их труд!», — обратилась к коллегам Галина Михайлова.

В завершение церемонии с предстоящим профессиональным праздником медиков поздравили руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталия Кучеренко и председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Василий Приказнов.

Напомним, развитие системы здравоохранения региона во многом осуществляется в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря нацпроекту в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения региона проводятся масштабные ремонтные работы, ведется закупка современного медицинского оборудования и мебели, обновляется специализированный автомобильный транспорт. Отдельное внимание уделяется строительству новых медицинских учреждений, работе по информатизации рабочих процессов, работе с медицинскими кадрами. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минздрав Награды Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных