Нижегородским медикам вручили награды за профессиональные достижения Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В канун Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 15 июня, в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко состоялась церемония награждения лучших работников отрасли. В ходе торжества коллективы 12 государственных учреждений здравоохранения региона и более 30 медицинских работников получили награды за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин поздравил специалистов региональной системы здравоохранения с наступающим праздником, отметив их высокую ответственность и постоянное совершенствование в деле заботы о здоровье и благополучии нижегородцев.

«От имени правительства Нижегородской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника! Этот праздник — дань уважения и глубокая благодарность всем, кто посвятил себя медицине: врачам, медсёстрам, фельдшерам, лаборантам и каждому специалисту, чей ежедневный труд спасает жизни и дарит людям здоровье. Особые слова признательности — медикам, прошедшим через испытания в зоне СВО. Среди вас - те, кто работал под обстрелами, эвакуировал раненых, продолжал лечить в самых сложных условиях. Для нас большая честь и гордость - вручать сегодня награды этим героям», — обратился к медицинским работникам Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора вручил благодарственные письма правительства Нижегородской области коллективам семи госучреждений здравоохранения: Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, Дзержинского перинатального центра, Родильного дома №1 г. Нижнего Новгорода, Нижегородского областного клинического центра фтизиопульмонологии, Научно-исследовательского института - Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Б.А. Королёва, Нижегородского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и Детской городской больницы №17 Нижнего Новгорода.

От имени Законодательного собрания Нижегородской области медицинских работников региона поздравила заместитель председателя областного парламента Людмила Буркова.

«Вы ежедневно стоите на страже здоровья каждого жителя нашей области, проявляя терпение, заботу и внимание ко всем пациентам. Сегодня мы хотим выразить вам искреннюю благодарность за вклад в развитие здравоохранения региона, за вашу добрую душу и золотые руки. Пусть этот праздник станет символом благодарности всех пациентов и коллег, которые ценят ваш труд и восхищаются вашим талантом», — отметила Людмила Буркова.

Она вручила благодарности председателя Законодательного собрания региона еще пяти коллективам учреждений здравоохранения Нижегородской области. Наградами были отмечены Медицинский информационно-аналитический центр, Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Варнавинская, Княгининская и Починковская центральные районные больницы.

В свою очередь, министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова вручила нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» 20 работникам отрасли.

Еще пятеро медиков получили почетные грамоты министерства здравоохранения региона «за выполнение особо сложных и важных заданий».

«Сегодня в Нижегородской области в отрасли здравоохранения трудится почти 60 тысяч медицинских работников, в том числе около 10 тысяч врачей и более 25 тысяч специалистов среднего медперсонала. Безусловно, в этот день хочется сказать слова благодарности всем коллегам. Очень приятно, что наши медики отмечены наградами министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Нижегородской области, Законодательного собрания и, конечно же, грамотами нашего министерства. Мы работаем круглосуточно, сейчас кто-то находится в этом зале, а кто-то - на своем посту, у постели пациента, в операционной, кто-то принимает роды, а кто-то работает в отделении реанимации. И я от всего сердца поздравляю всех с наступающим праздником, желаю мира, здоровья, добра и говорю слова благодарности всем медработникам за их труд!», — обратилась к коллегам Галина Михайлова.

В завершение церемонии с предстоящим профессиональным праздником медиков поздравили руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталия Кучеренко и председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Василий Приказнов.

Напомним, развитие системы здравоохранения региона во многом осуществляется в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря нацпроекту в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения региона проводятся масштабные ремонтные работы, ведется закупка современного медицинского оборудования и мебели, обновляется специализированный автомобильный транспорт. Отдельное внимание уделяется строительству новых медицинских учреждений, работе по информатизации рабочих процессов, работе с медицинскими кадрами. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».