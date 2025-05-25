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Спорт

Путину доложили о доступности занятий спортом для нижегородских пенсионеров

11 июня 2025 10:25  [186] Спорт
Путину доложили о доступности занятий спортом для нижегородских пенсионеров

Фото: kremlin.ru

Министр спорта России Михаил Дегтярев в докладе президенту страны Владимиру Путину отметил Нижегородскую область как пример региона, эффективно обеспечивающего доступ пенсионеров к занятиям физкультурой и спортом.

По словам главы Минспорта, все спортивные объекты в регионе открыты для пенсионеров на бесплатной основе, что способствует вовлечению людей старшего возраста в активный образ жизни.

В регионе реализуется ряд инициатив, направленных на поддержку физической активности пожилых граждан. Среди них — проекты "Карате для долголетия" и "Спорт в каждый двор", в рамках которых проходят бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами.

Кроме того, ежегодно организуется Спартакиада пенсионеров и ветеранов спорта, которая способствует не только укреплению здоровья, но и развитию социальной активности среди пожилых.

Заместитель председателя регионального отделения "Союза пенсионеров России" Татьяна Богданова подчеркнула важность таких программ: "Очень здорово, что у нижегородских пенсионеров все больше возможностей заниматься физкультурой и спортом. Такая поддержка бесценна — она помогает сохранять здоровье, находить друзей и радовать близких хорошим настроением".

Помимо пенсионеров, правом бесплатного посещения спортивных объектов в Нижегородской области пользуются около 20 категорий граждан. В их числе — многодетные и малоимущие семьи, инвалиды, дети-сироты, участники СВО и члены их семей.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что расширение доступа к занятиям физкультурой — приоритет в работе ведомства: "Обеспечить доступность спорта для всех нижегородцев — одна из ключевых задач. Мы тесно сотрудничаем с различными структурами, чтобы как можно больше людей могли бесплатно заниматься в спортзалах и физкультурно-оздоровительных комплексах".

Действующие нормы и категории граждан, имеющих право на бесплатное пользование спортобъектами, закреплены в региональном законе "О физической культуре и спорте в Нижегородской области № 76", а также в приказах министерства спорта региона, включая последний документ от 12 мая 2025 года № 164.

Кроме того, вопросы предоставления льгот участникам СВО и их семьям регулируются локальными нормативными актами на уровне муниципалитетов.

Ранее глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло заявил о создании стандартов качества для частных клубов. 

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Теги:
Владимир Путин Пенсионеры Спорт
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