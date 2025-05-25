Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 июня 2025 10:13  [1] Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов
11 июня 2025 09:46  [78] Артига попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера "Пари НН"
10 июня 2025 15:51  [202] Семейный фестиваль "Парус СВОих" впервые состоялся в Нижегородской области
10 июня 2025 09:24  [407] Нижегородский ФК "Волна" объявил о смене тренерского штаба
09 июня 2025 18:42  [442] ХК "Торпедо" подписал контракт с Сергеем Бойковым
09 июня 2025 18:07  [907] Игрок ФК "Пари НН" намекнул на смену главного тренера
09 июня 2025 17:09  [346] 30 представителей работающей молодёжи из Нижегородской области представят регион в окружном финале проекта "МолоТ"
08 июня 2025 13:35  [529] Нижегородца Юрия Фёдорова включили в Зал славы отечественного хоккея
07 июня 2025 10:05  [609] Падел-центр и площадку для пляжного волейбола откроют в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 19:21  [441] Совет законодателей ПФО обсудил развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры
Спорт

Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов

11 июня 2025 10:13  [1] Спорт
Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов

Фото: Telegram-канал Дмитрия Кабайло

Министерство спорта Нижегородской области инициировало разработку системы оценки качества услуг, предоставляемых частными спортивными клубами региона. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло по итогам встречи с представителями коммерческих организаций фитнес-индустрии.

В рамках обсуждения стороны наметили структуру сотрудничества и обозначили ключевые направления работы. Одним из приоритетов станет формирование реестра частных компаний и индивидуальных предпринимателей, соответствующих установленным критериям качества и стандартам безопасности для посетителей.

Среди требований, которые планируется включить в перечень, — возможность оформления социального налогового вычета на занятия спортом в размере 13%. Кроме того, министерство намерено учитывать предложения самих участников рынка при разработке окончательных параметров оценки.

Как подчеркнул Дмитрий Кабайло, деятельность частных спортивных клубов должна находиться в зоне внимания регионального Минспорта. Он напомнил, что ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил с инициативой наделить спортивные ведомства контрольно-надзорными полномочиями, и эта идея получила поддержку президента Владимира Путина.

Частные спортивные организации, заинтересованные во взаимодействии с министерством, могут направить заявку на электронную почту ano.tzurs@mail.ru. В теме письма необходимо указать "Частный клуб", а в теле письма — наименование компании, ФИО, должность и контактный телефон представителя. После этого участники будут добавлены в специализированный чат поддержки.

Ранее сообщалось, что у всех ведущих спортивных клубов Нижегородской области утверждена стратегия развития.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Стратегия развития
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 09:24  [407] Нижегородский ФК "Волна" объявил о смене тренерского штаба
09 июня 2025 18:07  [907] Игрок ФК "Пари НН" намекнул на смену главного тренера
30 мая 2025 15:10  [971] Что известно о переезде нижегородского "Торпедо" на новую арену?
28 мая 2025 12:16  [1111] Болельщики спорят из-за назначения Исакова новым тренером "Торпедо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных