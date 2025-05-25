Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов

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Министерство спорта Нижегородской области инициировало разработку системы оценки качества услуг, предоставляемых частными спортивными клубами региона. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло по итогам встречи с представителями коммерческих организаций фитнес-индустрии.
В рамках обсуждения стороны наметили структуру сотрудничества и обозначили ключевые направления работы. Одним из приоритетов станет формирование реестра частных компаний и индивидуальных предпринимателей, соответствующих установленным критериям качества и стандартам безопасности для посетителей.
Среди требований, которые планируется включить в перечень, — возможность оформления социального налогового вычета на занятия спортом в размере 13%. Кроме того, министерство намерено учитывать предложения самих участников рынка при разработке окончательных параметров оценки.
Как подчеркнул Дмитрий Кабайло, деятельность частных спортивных клубов должна находиться в зоне внимания регионального Минспорта. Он напомнил, что ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил с инициативой наделить спортивные ведомства контрольно-надзорными полномочиями, и эта идея получила поддержку президента Владимира Путина.
Частные спортивные организации, заинтересованные во взаимодействии с министерством, могут направить заявку на электронную почту ano.tzurs@mail.ru. В теме письма необходимо указать "Частный клуб", а в теле письма — наименование компании, ФИО, должность и контактный телефон представителя. После этого участники будут добавлены в специализированный чат поддержки.
Ранее сообщалось, что у всех ведущих спортивных клубов Нижегородской области утверждена стратегия развития.
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