Минспорта Нижегородской области создаст стандарты качества для частных клубов Спорт

Фото: Telegram-канал Дмитрия Кабайло

Министерство спорта Нижегородской области инициировало разработку системы оценки качества услуг, предоставляемых частными спортивными клубами региона. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло по итогам встречи с представителями коммерческих организаций фитнес-индустрии.

В рамках обсуждения стороны наметили структуру сотрудничества и обозначили ключевые направления работы. Одним из приоритетов станет формирование реестра частных компаний и индивидуальных предпринимателей, соответствующих установленным критериям качества и стандартам безопасности для посетителей.

Среди требований, которые планируется включить в перечень, — возможность оформления социального налогового вычета на занятия спортом в размере 13%. Кроме того, министерство намерено учитывать предложения самих участников рынка при разработке окончательных параметров оценки.

Как подчеркнул Дмитрий Кабайло, деятельность частных спортивных клубов должна находиться в зоне внимания регионального Минспорта. Он напомнил, что ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил с инициативой наделить спортивные ведомства контрольно-надзорными полномочиями, и эта идея получила поддержку президента Владимира Путина.

Частные спортивные организации, заинтересованные во взаимодействии с министерством, могут направить заявку на электронную почту ano.tzurs@mail.ru. В теме письма необходимо указать "Частный клуб", а в теле письма — наименование компании, ФИО, должность и контактный телефон представителя. После этого участники будут добавлены в специализированный чат поддержки.

Ранее сообщалось, что у всех ведущих спортивных клубов Нижегородской области утверждена стратегия развития.