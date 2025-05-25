Депутаты Госдумы призвали запретить продажу энергетиков около школ и стадионов Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Госдуму внесён законопроект о запрете розничной продажи энергетиков вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений. Об этом рассказал телеканалу "360" один из авторов инициативы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Согласно законопроекту, энергетики также перестанут продавать в общественном транспорте, государственных и муниципальных зданиях и культурных учреждениях.

Миронов отметил, что продажа должна быть ограничена в радиусе 100 метров от школ и других образовательных учреждений, аналогично запрету на алкоголь и табак.

Он подчеркнул, что с 1 марта в России уже действует запрет на продажу энергетиков детям. Штрафы нарушителям будут достигать 500 тысяч рублей.

Напомним, по оценке психиатров, состав энергетических напитков может сформировать зависимость у детей. Сочетание кофе, гуараны, витаминов и сахара приводит к большому выброса серотонина в мозг, и впоследствии он начинает требовать всё больше и больше. Чрезмерное употребление энергетиков приводит к тахикардии, головокружению и нарушению координации в движениях.

Кроме того, в состав энергетиков входят различные подсластители, которые могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Но самый негативный фактор - это воздействие на сердечно-сосудистую систему и неокрепший организм.