Депутаты Госдумы призвали запретить продажу энергетиков около школ и стадионов

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В Госдуму внесён законопроект о запрете розничной продажи энергетиков вблизи медицинских, спортивных и образовательных учреждений. Об этом рассказал телеканалу "360" один из авторов инициативы, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
Согласно законопроекту, энергетики также перестанут продавать в общественном транспорте, государственных и муниципальных зданиях и культурных учреждениях.
Миронов отметил, что продажа должна быть ограничена в радиусе 100 метров от школ и других образовательных учреждений, аналогично запрету на алкоголь и табак.
Он подчеркнул, что с 1 марта в России уже действует запрет на продажу энергетиков детям. Штрафы нарушителям будут достигать 500 тысяч рублей.
Напомним, по оценке психиатров, состав энергетических напитков может сформировать зависимость у детей. Сочетание кофе, гуараны, витаминов и сахара приводит к большому выброса серотонина в мозг, и впоследствии он начинает требовать всё больше и больше. Чрезмерное употребление энергетиков приводит к тахикардии, головокружению и нарушению координации в движениях.
Кроме того, в состав энергетиков входят различные подсластители, которые могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Но самый негативный фактор - это воздействие на сердечно-сосудистую систему и неокрепший организм.
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