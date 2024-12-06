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Общество

Штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать 500 тысяч рублей

09 декабря 2024 15:35  [169] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Летом Госдума приняла закон, который с 1 марта 2025 года полностью запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Нижняя палата парламента дала рекомендации профильным комитетам подготовить законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним таких напитков, а правительству РФ – об обязательном предупреждении в рекламе о вреде чрезмерного потребления энергетиков.

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что к внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц - до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей.

Рабочей группы по законопроекту о запрете продажи энергетиков руководит председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина. Она рассказала телеканалу "360", что выступает за любое усиление наказания для людей, которые хотят нажиться на здоровье детей.

Она напомнила, что психотропные препараты, содержащиеся в энергетических напитках, негативно влияют на печень, поджелудочную, на сердечно-сосудистую систему - в итоге "мы получаем нездорового человека".

По словам Останиной, несовершеннолетние в силу своего возраста не могут понять, как сильно употребление энергетиков может подорвать их здоровье, именно поэтому о них должны заботиться взрослые.

Родители, заметившие у своего ребёнка энергетик, должны выяснить, где тот его приобрёл, и сообщить в полицию, чтобы виновный понёс наказание. Причём санкции грозят в том числе и взрослому, который купил для несовершеннолетнего опасный напиток.

Напомним, по оценке психиатров, состав энергетических напитков может сформировать зависимость у детей. Сочетание кофе, гуараны, витаминов и сахара приводит к большому выброса серотонина в мозг, и впоследствии он начинает требовать всё больше и больше. Чрезмерное употребление энергетиков приводит к тахикардии, головокружению и нарушению координации в движениях.

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Теги:
Дети Торговля Штраф
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