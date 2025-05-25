"Поезда здоровья" с начала года совершили 100 рейсов в муниципалитеты Нижегородской области Общество

Фото: проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

С начала 2025 года специалисты «Поездов здоровья» совершили 100 выездов в муниципалитеты Нижегородской области и провели прием жителей в 344 населенных пунктах.

По данным областного Минздрава, на приеме у врачей-специалистов в этом году побывали более 19,1 тысячи человек. Для них медики провели более 32,4 тысячи консультаций и выполнили свыше 64,8 тысячи исследований.

«Клиническая лабораторная диагностика, начиная с базовых исследований и заканчивая специализированными скринингами, даёт практическому здравоохранению около 80% объёма объективной диагностической информации, которая необходима для своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью проводимого лечения. С этой целью за неполных полгода в «Поездах здоровья» выполнили более 7,2 тысячи флюорографий, около 6 тысяч электрокардиографий, почти 2,8 тысячи ультразвуковых исследований, свыше 39,4 тысячи общеклинических лабораторных исследований. Кроме того, более 5,1 тысячам женщин была выполнена маммография», - сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.Я. Семашко, на базе которой формируются мобильно-диагностические комплексы.

«Предпринятые меры позволили впервые выявить более 4 тысяч заболеваний, в том числе 48 онкологических случаев. На дообследование направлено 13,2 тысячи человек, в госпитализации нуждались 682 пациента», - добавили в областном минздраве.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».