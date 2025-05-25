Полиция разыскивает мужчину, устроившего поножовщину на Щелоковском хуторе

Полицейская проверка организована по факту нападения на 20-летнего нижегородца на Щелоковском хуторе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, конфликт произошел рядом с третьим озером 9 июня. По неофициальной информации, парень заступился за девочек, к которым пытался приставать незнакомый мужчина. Извращенец достал нож и полоснул им по ноге заступнику. Пострадавший проходит лечение, по итогам которого будет назначена судмедэкспертиза.
А пока правоохранители ищут напавшего для дальнейшего задержания.
Ранее сообщалось о жутком ДТП на Борском мосту, в результате которого погиб мотоциклист. Виновник аварии скрылся, но полиция его отыскала. Он заключен под стражу. Расследуется уголовное дело.
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