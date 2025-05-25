Полиция нашла виновника смертельного ДТП с мотоциклистом на Борском мосту Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Полиция установила личность виновника смертельного ДТП с мотоциклистом на Борском мосту, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что страшная авария произошла вечером 7 июня. Неизвестный водитель наехал на байкера и скрылся, а мотоцикл вылетел на встречку и врезался с ВАЗом. ВАЗ, в свою очередь, тоже выехал на встречку, где впоследствии столкнулся с Porsche. Байкер скончался на месте, его пассажира увезли на скорой.

После ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские выяснили, кто устроил аварию с погибшим. Под подозрением 34-летний мужчина, который был ранее судим. Скоро ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что полиция разыскала 18-летнего водителя, сбившего пожилую женщину в Богородске.