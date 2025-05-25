Гнеушев провел в Сеченовском округе заседание по вопросам поддержки бойцов СВО Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел в Сеченовском муниципальном округе выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В работе комиссии приняли участие министр социальной политики региона Игорь Седых, управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина, представители профильных министерств региона, руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова, руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

Глава местного самоуправления Сеченовского муниципального округа Евгений Наборнов, глава МСУ Пильнинского муниципального округа Сергей Бочканов и глава МСУ Краснооктябрьского муниципального округа Рафаэль Ильясов доложили членам комиссии об организации работы и межведомственного взаимодействия по поддержке участников специальной военной операции в округах. Главы рассказали о том, как ведется работа с семьями мобилизованных, как отрабатываются вопросы с военкоматами, социальным фондом и фондом «Защитники Отечества».

«На выездных межведомственных комиссиях не просто рассматриваются отчеты глав, а появляется понимание, как ведется мониторинг ситуации, связанной с решением вопросов участников и ветеранов СВО, какая помощь нужна со стороны региональных и федеральных органов. Мы должны полностью контролировать эту ситуацию. Понятно, что местные органы власти знают зачастую суть вопросов больше и детальнее, но без помощи областных и федеральных структур сложно решать некоторые вопросы, которые касаются, например, военных ведомств, оформления документов и многие другие», - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Так, в ходе выездного заседания комиссия навестила семью ветерана СВО Евгения, который проходил службу в добровольческом отряде, отмечен наградами за проявленное мужество. Андрей Гнеушев пообщался с семьей героя и поинтересовался, какая помощь необходима. Профильные министерства и ведомства окажут родным бойца содействие в оказании медицинских услуг и оформлении земельного участка в собственность.

В Сеченовской центральной библиотеке прошла встреча с матерями погибших участников СВО. Андрей Гнеушев, Екатерина Генералова и Инна Наумова выразили женщинам благодарность за воспитание сыновей, а они, в свою очередь, рассказали, какая им необходима помощь.

На встрече в администрации округа Елена, супруга участника СВО из Пильны, рассказала, что ее муж пропал без вести и попросила содействия в его поисках. А по итогам общения с ветераном СВО Ильдаром Ахметжановым из Краснооктябрьского округа было принято решение, что ему окажут поддержку в замене протеза.

Также комиссия побывала на площадке, где ведутся работы по созданию памятника участникам СВО. Открытие памятника планируют приурочить к празднованию Дня Сеченовского округа.