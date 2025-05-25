Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июня 2025 11:47  [125] Нижегородских волонтеров наградили за помощь после катастрофы в Анапе
13 июня 2025 09:00  [359] Ливни и град накроют Нижегородскую область
12 июня 2025 18:50  [298] Мэппинг в честь Дня России появится на Нижегородском кремле
12 июня 2025 17:42  [927] Опубликован мастер-план для 30-этажного ЖК с ТЦ в Верхних Печерах
12 июня 2025 17:10  [307] Нижегородская телебашня окрасится в российский триколор в День России
12 июня 2025 15:02  [337] Глеб Никитин вручил паспорта юным нижегородцам в День России
12 июня 2025 13:00  [377] 100-метровый триколор растянули на Стрелке в честь Дня России (видео)
12 июня 2025 12:20  [332] Бастрыкину доложат о нападении с ножом на нижегородца на Щелоковском хуторе
12 июня 2025 11:45  [462] Еще одна сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород
12 июня 2025 11:08  [678] Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в Пильнинском районе
Общество

Нижегородских волонтеров наградили за помощь после катастрофы в Анапе

13 июня 2025 11:47  [125] Общество
Нижегородских волонтёров наградили за помощь после катастрофы в Анапе

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония, посвящённая чествованию добровольцев, которые приняли участие в устранении последствий экологической катастрофы, произошедшей в Анапе в декабре 2024 года. 

Как сообщили в АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области", мероприятие прошло 12 июня в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Благодарственные письма за вклад в спасение природы и помощь пострадавшим получили 120 волонтёров. Ещё около 80 человек будут награждены позднее.

Организаторами церемонии выступили Волонтёрский центр Нижегородской области и региональное правительство. В числе почётных гостей — заместитель губернатора Сергей Морозов, министр экологии и природных ресурсов Владимир Тужилин, а также уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Выступая перед собравшимися, Сергей Морозов отметил, что нижегородские волонтеры откликнулись на беду одними из первых. 

"Россия — это наш дом, наша Родина и, конечно, это наши люди. В День России мы собрались, чтобы чествовать лучших из лучших. Наши волонтёры приходят на помощь в случае любой беды — маленькой или большой. Никто не ехал ни за наградами, ни за благодарностью. Главное — желание помогать и делать мир вокруг лучше".

Министр экологии Владимир Тужилин лично принимал участие в поездках и работал бок о бок с волонтёрами. Он отметил, что для него большая честь — вручать награды добровольцам.

"Многих из них я знаю лично. Волонтёры — это мощнейший общественный институт. Спасибо всем за добрые сердца, за честный труд и помощь людям", — отметил он.

Генеральный директор Волонтёрского центра Мария Самоделкина подчеркнула, что Нижегородская область по праву считается самым добрым регионом страны.

"У нас в волонтёрство вовлечено более 300 тысяч человек — это 10 процентов населения. В регионе активно действуют свыше 3000 добровольческих объединений. Мы стали лидерами всероссийского рейтинга по развитию волонтёрства среди регионов с населением свыше двух миллионов человек. Уверена, нам по плечу любые задачи", — заявила она.

В АНО напомнили, что в декабре прошлого года нижегородские добровольцы отправились на побережье Чёрного моря, чтобы помочь в ликвидации последствий разлива мазута. Поездку организовал Волонтёрский центр при поддержке правительства региона. В составе команды были учителя, студенты, врачи, госслужащие — все они самоотверженно очищали береговую линию, спасали птиц и животных, пострадавших от загрязнения.

Всего в рамках восьми волонтёрских десантов в зону бедствия отправились около 500 человек. Вместе с ними в Анапу была направлена спецтехника по инициативе губернатора Глеба Никитина. Совместно с координационным штабом "#МЫВМЕСТЕ" добровольцы обследовали загрязнённые участки, убирали нефтепродукты и помогали восстановить природный баланс.

Ранее сообщалось о начале приёма представлений на государственный знак отличия "Доброволец России".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Награждение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных