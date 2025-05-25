Нижегородских волонтеров наградили за помощь после катастрофы в Анапе Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония, посвящённая чествованию добровольцев, которые приняли участие в устранении последствий экологической катастрофы, произошедшей в Анапе в декабре 2024 года.

Как сообщили в АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области", мероприятие прошло 12 июня в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. Благодарственные письма за вклад в спасение природы и помощь пострадавшим получили 120 волонтёров. Ещё около 80 человек будут награждены позднее.

Организаторами церемонии выступили Волонтёрский центр Нижегородской области и региональное правительство. В числе почётных гостей — заместитель губернатора Сергей Морозов, министр экологии и природных ресурсов Владимир Тужилин, а также уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Выступая перед собравшимися, Сергей Морозов отметил, что нижегородские волонтеры откликнулись на беду одними из первых.

"Россия — это наш дом, наша Родина и, конечно, это наши люди. В День России мы собрались, чтобы чествовать лучших из лучших. Наши волонтёры приходят на помощь в случае любой беды — маленькой или большой. Никто не ехал ни за наградами, ни за благодарностью. Главное — желание помогать и делать мир вокруг лучше".

Министр экологии Владимир Тужилин лично принимал участие в поездках и работал бок о бок с волонтёрами. Он отметил, что для него большая честь — вручать награды добровольцам.

"Многих из них я знаю лично. Волонтёры — это мощнейший общественный институт. Спасибо всем за добрые сердца, за честный труд и помощь людям", — отметил он.

Генеральный директор Волонтёрского центра Мария Самоделкина подчеркнула, что Нижегородская область по праву считается самым добрым регионом страны.

"У нас в волонтёрство вовлечено более 300 тысяч человек — это 10 процентов населения. В регионе активно действуют свыше 3000 добровольческих объединений. Мы стали лидерами всероссийского рейтинга по развитию волонтёрства среди регионов с населением свыше двух миллионов человек. Уверена, нам по плечу любые задачи", — заявила она.

В АНО напомнили, что в декабре прошлого года нижегородские добровольцы отправились на побережье Чёрного моря, чтобы помочь в ликвидации последствий разлива мазута. Поездку организовал Волонтёрский центр при поддержке правительства региона. В составе команды были учителя, студенты, врачи, госслужащие — все они самоотверженно очищали береговую линию, спасали птиц и животных, пострадавших от загрязнения.

Всего в рамках восьми волонтёрских десантов в зону бедствия отправились около 500 человек. Вместе с ними в Анапу была направлена спецтехника по инициативе губернатора Глеба Никитина. Совместно с координационным штабом "#МЫВМЕСТЕ" добровольцы обследовали загрязнённые участки, убирали нефтепродукты и помогали восстановить природный баланс.

Ранее сообщалось о начале приёма представлений на государственный знак отличия "Доброволец России".