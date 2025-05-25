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Пьяного мужчину спасатели вытащили из Волги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Около 11.00 в службу спасения сообщили, что возле канатной дороги течением сносит мужчину.
Спасатели выехали на место на катере "Мастер 150". Они вытащили из Волги пьяного 46-летнего мужчину.
Пострадавшего доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.
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