Спасатели вытащили молодую женщину из холодной Волги в Нижнем Новгороде

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Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли из воды 26-летнюю женщину в районе катера "Герой" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.
Что именно привело девушку в холодную реку, пока остается неизвестным, отметили в ведомстве.
После спасения пострадавшую подняли на борт катера и доставили на берег, где ее осмотрели медики.
Затем женщину передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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