Спасатели вытащили молодую женщину из холодной Волги в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли из воды 26-летнюю женщину в районе катера "Герой" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Что именно привело девушку в холодную реку, пока остается неизвестным, отметили в ведомстве.

После спасения пострадавшую подняли на борт катера и доставили на берег, где ее осмотрели медики.

Затем женщину передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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