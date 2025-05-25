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Происшествия

Спасатели вытащили молодую женщину из холодной Волги в Нижнем Новгороде

07 июня 2025 13:57  [71] Происшествия
Спасатели вытащили молодую женщину из холодной Волги в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС по Нижегородской области

Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России извлекли из воды 26-летнюю женщину в районе катера "Герой" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления. 

Что именно привело девушку в холодную реку, пока остается неизвестным, отметили в ведомстве.

После спасения пострадавшую подняли на борт катера и доставили на берег, где ее осмотрели медики.

Затем женщину передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 19-летний парень утонул в Мухинском озере на Бору. 

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Теги:
Водоёмы МЧС
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