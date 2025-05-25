Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда на встречку в Выксе

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Смертельное столкновение с участием двух автомобилей произошло на Навашинском шоссе в Выксе 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По имеющимся данным, 26-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Лада Приора", не справился с управлением на повороте. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем "Мерседес".
В результате столкновения водитель "Лады" скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Трое пассажиров, находившихся в отечественном автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что трое погибли после съезда в кювет в Городецком округе.
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