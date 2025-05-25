Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда на встречку в Выксе Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Смертельное столкновение с участием двух автомобилей произошло на Навашинском шоссе в Выксе 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По имеющимся данным, 26-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Лада Приора", не справился с управлением на повороте. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем "Мерседес".

В результате столкновения водитель "Лады" скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Трое пассажиров, находившихся в отечественном автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что трое погибли после съезда в кювет в Городецком округе.