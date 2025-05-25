Три нижегородца погибли после съезда в кювет

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Автомобиль съехал с дороги и протаранил дерево в Городецком округе. Три человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.
По предварительным данным, около трех часов ночи 12 июня на 1 километре автодороги "Зиняки – Зарубинная – Могильцы" водитель автомобиля "Фольксваген" потерял управление, машина съехала с проезжей части в кювет и врезалась в дерево.
В результате столкновения на месте погибли все трое находившихся в автомобиле: 21-летний водитель и два 18-летних пассажира.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что еще одно смертельное ДТП произошло поздним вечером 11 июня в Пильнинском округе. Два человека погибли, а шестеро получили травмы, из них двое - подростки.
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