Три нижегородца погибли после съезда в кювет Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Автомобиль съехал с дороги и протаранил дерево в Городецком округе. Три человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

По предварительным данным, около трех часов ночи 12 июня на 1 километре автодороги "Зиняки – Зарубинная – Могильцы" водитель автомобиля "Фольксваген" потерял управление, машина съехала с проезжей части в кювет и врезалась в дерево.

В результате столкновения на месте погибли все трое находившихся в автомобиле: 21-летний водитель и два 18-летних пассажира.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что еще одно смертельное ДТП произошло поздним вечером 11 июня в Пильнинском округе. Два человека погибли, а шестеро получили травмы, из них двое - подростки.