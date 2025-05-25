Учёные предупреждают о мощных вспышках на солнце в ближайшие сутки Общество

Фото: ИКИ РАН

На Солнце произошло несколько мощных вспышек, вызвавших выброс плазмы, часть которой устремилась в сторону Земли. Об этом проинформировала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, сообщил телеканал "360".

Большая часть самого мощного выброса, произошедшего накануне, ушла в космическое пространство значительно выше плоскости, где расположены планеты Солнечной системы. Однако небольшой фрагмент этого потока достигнет Земли в период с 17 по 18 июня. По прогнозам специалистов, воздействие будет касательным и относительно незначительным.

Кроме того, сегодня зарегистрирована вторая мощная вспышка на линии Солнце-Земля, максимум излучения зафиксирован в 12:38 по Москве. Это второй из самых сильных взрывов июня, произошедших подряд.

Учёные предупреждают о возможности вспышек высшего класса X в ближайшие сутки. Пока нет точных прогнозов о последствиях для Земли. За последние сутки зарегистрировано четыре выброса плазмы, большая часть которых прошла мимо Земли.

Текущая солнечная активность оценивается как одна из самых сильных в этом году, и пока нет признаков её спада.

Специалисты предупреждают, что в такие периоды возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и упадок сил. Во время геомагнитных бурь увеличивается вероятность гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Это связано со спазмами сосудов и скачками артериального давления.