Гинеколог рассказала, чем опасны противозачаточные салфетки из Китая

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В продаже на российских маркетплейсах появились китайские противозачаточные салфетки за 200 рублей. Их производители обещают защиту от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путём (ИППП). Однако специалисты предупреждают, что использование этих изделий может быть небезопасным.
Эти салфетки представляют собой тонкую плёнку с ноноксинолом, который уничтожает сперматозоиды. Но, по словам врачей, избыток этого вещества может вызвать дисбиоз, ожоги слизистой и воспаление придатков с возможными гнойными осложнениями. Кроме того, салфетки не обеспечивают барьерную защиту, как презервативы, поэтому они не защищают от ИППП.
Акушер-гинеколог Мария Милютина в беседе с телеканалом "360" подчеркнула, что у этих средств нет доказанной эффективности, а их использование может привести к нежелательной беременности, аллергическим реакциям, раздражению слизистой и другим опасным последствиям. Она рекомендовала выбирать только сертифицированные противозачаточные препараты.
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