Детский чемпионат по пилотированию дронов будут проводить в России с 2026 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении ежегодного Всероссийского чемпионата по управлению дронами для детей, начиная с 2026 года. Турнир будет называться "Пилоты будущего", сообщает телеканал "360".

Организаторами мероприятия выступят "Движение первых" и "Федерация гонок дронов России". Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета. До 1 октября 2025 года президент ожидает доклад от председателя правления "Движения первых" Артура Орлова и президента "Федерации гонок дронов России" Ильи Галаева.

Кроме того, Владимир Путин поручил Министерству спорта снизить минимальный возраст участников соревнований с 10 лет до 7 лет. Также предстоит разработать систему присвоения спортивных званий и разрядов в дисциплине "гонки дронов".

Ранее сообщалось, что на создание научно-производственного центра по развитию технологий гражданских БПЛА в Нижегородской области выделено более 828 млн рублей.