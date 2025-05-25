День памяти и скорби: в Нижнем Новгороде в пятый раз состоится памятная акция «Огненные картины войны» Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

21 июня в парке Победы нижегородцы зажгут 25 тысяч свечей. Начало мероприятия в 23-00. Инсталляция - знак скорби, памяти и уважения к подвигу советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Акция стала традиционной и состоится в пятый раз.

В год 80-летия Победы из свечей сложат силуэты солдат, идущих в бой. Центральную часть картины сопроводят даты «1941-1945» и надпись «НИЖНИЙ ПОМНИТ». Композиция символизирует вечную благодарность потомков своим героическим предкам.

Изображение солдат в точности повторит рисунок на барельефе мемориального комплекса «Вечный огонь» в Нижегородском кремле. Памятник имеет особое значение для нижегородцев. Архитектурная композиция посвящена горьковчанам, погибшим в 1941-1945 годах. Проект прошел строгий конкурсный отбор и был возведен на средства, собранные горьковскими предприятиями. Торжественное открытие «Вечного огня» состоялось 9 мая 1965 года.

Впервые «Огненные картины войны» загорелись в год 75-летия Победы над фашисткой Германией. Прошлые рисунки изображали легендарную технику военных лет: «полуторку» - ГАЗ-АА, истребитель Ла-7, танк Т-34. В 2023 году из свечей выложили памятный знак «Трудовая доблесть России».

«Огоньки свечей, которые каждый год загораются 21 июня, можно сравнить с пылающими сердцами защитников Родины, павших на полях Великой Отечественной. Но если представить это буквально, то перед внутренним взором предстанет бескрайний огненный океан: настолько были велики потери нашего народа. И именно поэтому нельзя забывать прошлое. Нельзя воспринимать его как нечто эфемерное: оно не исчезает. Прошлое - часть настоящего настолько, насколько кровь прадедов, дедов и отцов неотделима от нашей крови», - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Руководитель исполкома пригласил жителей региона принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. В рамках акции «Огненные картины войны» запланирована минута молчания и выступления государственных и общественных деятелей Нижегородской области.

Организаторы акции: нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия», нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Дом народного единства и единый военно-патриотический центр «Авангард» при поддержке правительства Нижегородской области.